Grabungen: Kein Hinweis auf Gräber von NS-Opfern in Rechnitz

Nahe der südburgenländischen Gemeinde Rechnitz ist am Mittwoch ein weiterer Versuch gestartet worden, die Gräber von 180 bei einem Massaker im April 1945 ermordeten ungarischen Juden zu finden. Leider auch diesmal "mit negativem Ergebnis", wie Grabungsleiter Franz Sauer vom Bundesdenkmalamt am Donnerstag in Rechnitz vor Journalisten sagte. "Wir werden natürlich weitermachen", sagte Sauer.

SN/APA (VEREIN REFUGIUS)/UNBEKANNT Die Verdachtsflächen sind insgesamt über 30 Hektar groß