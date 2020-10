Grasser betont Unschuld - Hauptverhandlung geschlossen

Am 168. Prozesstag hat Richterin Marion Hohenecker die Hauptverhandlung im Grasser-Korruptionsprozess geschlossen. Zuvor hatten die Angeklagten im Wiener Straflandesgericht noch ihre "letzten Worte" äußern können. Der Erstangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sagte, er sei unschuldig und hoffe auf ein "gerechtes Urteil". Dieses soll an einem Freitag im November oder am ersten Freitag im Dezember von den beiden Berufsrichter und zwei Schöffen gefällt werden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Ex-Finanzminister hofft auf ein gerechtes Urteil