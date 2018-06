Grasser-Prozess: Abgehörte Telefonate im Fokus

Im Grasser-Prozess standen am Dienstag abgehörte Telefonate zwischen dem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser und dem mitangeklagten Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger im Mittelpunkt. Nicht nur Anfragen und Anzeigen durch die Grünen machten die beiden unrund. Auch Querelen im Baukonzerns Porr, der in der Causa Terminal Tower Linz eine zentrale Rolle spielt, verunsicherten sie.

Meischberger vermutete, dass der ehemalige Porr-Manager und spätere ÖBB-Chef Martin Huber eine offene Rechnung mit dem damaligen Porr-Chef und späteren ÖBB-Aufsichtsratspräsidenten Horst Pöchhacker (der mittlerweile verstorben ist) begleichen wolle. Huber hatte laut Medien als Zeuge Pöchhacker und Grasser belastet. Grasser hakte nach: "Weil er es weiß oder weil er es glaubt?", fragte er nach und forderte dann Meischberger auf, "na red einmal mit dem Huber" - was Meischberger aber ablehnte.

Meischberger befürchtete weiters, dass ihn seine Selbstanzeige wegen der Nicht-Versteuerung seiner Buwog-Provision ins Gefängnis bringen könnte - wenn nämlich die volle Strafsumme angewendet wird, was ihn bis zu 15 Mio. Euro kosten könnte. Da er dieses Geld nicht habe, müsse er dann eine Ersatzfreiheitsstrafe in Haft antreten.

Warum ihm Grasser bei den Gesprächen riet, sich in die Causa gut einzulesen, wo doch er, Meischberger, Grassers Berater sei, begründete der ehemalige FPÖ-Spitzenpolitiker heute mit seiner Nervosität wegen einer unmittelbar bevorstehenden Einvernahme durch die Ermittlungsbehörden. Im Telefonat mit Grasser fiel der Satz Meischbergers: "Da bin ich jetzt supernackt", als es um seine Projekte mit dem Baukonzern Porr ging. Grasser empfahl ihm, nachzuschauen in welchen osteuropäischen Ländern die Porr tätig sei.

In der Verhandlung werden abwechselnd abgehörte Telefonate und Tagebucheinträge Meischbergers vorgetragen. Er habe sein Tagebuch im September 2009 begonnen und abends als Notizbuch geschrieben, weil er ein kommunikativer Mensch sei und sich nicht richtig austauschen konnte, erläuterte Meischberger heute. In einem Eintrag empörte er sich, dass für die Untersuchung einer 200.000-Euro-Zahlung der Porr der ganze Server des Baukonzerns von den Ermittlern lahmgelegt worden sei: "Welche Verhältnismäßigkeit ist das denn?"

Die abgehörten Telefonate brachten auch Interessantes zu Meischbergers FPÖ-Abschied hervor. Meischberger spricht in einem Telefonat mit Ernst Karl Plech von einem 2,5-Mio.-Euro-"Haider-Sparbuch", das dieser wiederum von der Kanzlei des späteren FPÖ-Justizministers Böhmdorfer zur Weiterleitung an ihn bekommen habe. "Du, da im Safe liegen die ganzen Unterlagen vom Haider-Sparbuch", sagt Meischberger zu Plech in einem Telefonat im Februar 2010. Meischberger hatte sich 1999 offenbar seinen politischen Abschied mit 2,5 Mio. Euro von der FPÖ abkaufen lassen.

Das Ganze habe er zufällig in Unterlagen der Justiz, die diese ihm geschickt hatte, gesehen. Er habe diese Begründung der Hausdurchsuchung zufällig angeklickt. Die Unterlagen habe die Justiz offenbar in einem Safe von Plech gefunden, den dieser nicht ausgeräumt habe. Plech beteuert allerdings, er glaube, er habe die Sachen ausgeräumt.

Meischberger liest in dem abgehörten Telefonat aus diesen Unterlagen vor: "Ich bestätige die Übernahme des Sparbuchs in Höhe von 2,5 Millionen, welches du am 6. August 1999 von der Kanzlei Dr. Böhmdorfer, zur Weiterleitung an mich gemäß der schriftlichen Vereinbarung vom 19.2.1999 gemäß der mündlichen Vereinbarung vom 3.8.99 erhalten hast. Das von Frau Böhmdorfer genannte Losungswort lautet "Rückgabe". Dann ist des Sparbuch kopiert und dann gibts a Vollmacht von mir an dich..."

Im Verlauf des Gesprächs sagt Meischberger noch, "das ist a politischer Skandal, da gehts nicht um die Steuer". Plech meint, "da müss ma mit dem Böhmdorfer reden, ihn warnen, net".

Meischberger spricht dann auch davon, dass es ja einen Prozess gegeben habe, wo jemand wegen Schwarzgeld der FPÖ verurteilt worden sei. Damals habe man dann vorgeworfen, "das des Schwarzgeld aus der FPÖ wär und ih daun a liste von leit aufzählt hob die mir des geborgt haben domois". Obwohl er offenbar Verfolgung fürchtet, bleibt er zuversichtlich: "Nur diesen Zusammenschluss werden sie nicht zusammenbringen."

