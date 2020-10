Grasser-Prozess: CA Immo macht 1,9 Mrd. Euro Schaden geltend

Der 165. Tag im Grasser-Prozess ist am Donnerstag mit schlechten Nachrichten für mehrere Angeklagte gestartet, allen voran Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Der Vertreter der CA Immo machte einen Schaden von 1,9 Mrd. Euro geltend. Dieser sei durch den laut Anklage rechtswidrigen Verkauf der Bundeswohnungen an die Immofinanz/RLB OÖ entstanden. Die CA Immo war damals im Jahr 2004 in der Bieterschlacht um eine Million Euro unterlegen - bei einer Kaufsumme von 961 Mio. Euro.

SN/APA/HANS PUNZ Schlechte Nachrichten für Meischberger und Grasser