Grasser-Prozess dreht sich um Linzer Terminal Tower

Am 21. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere beginnt das Gericht am Mittwoch mit der Causa Linzer Terminal Tower. Bei der Einmietung der Finanzbehörde in den Büroturm soll es zur Bestechung des damals amtierenden Finanzministers Grasser gekommen sein, so die Anklage. Grasser dementiert dies.

SN/APA/HANS PUNZ / APA- POOL Richterin Marion Hohenecker gab dem Antrag Starzers statt