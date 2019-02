Grasser-Prozess: Ex-Mitarbeiter "nicht mit Buwog befasst"

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere hat am Donnerstag wieder ein ehemaliger Kabinettsmitarbeiter des Ministers als Zeuge ausgesagt. Er sei mit den angeklagten Privatisierungsvorgängen rund um die Buwog und mit der Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower nicht befasst gewesen und habe dazu auch keine Wahrnehmungen, so der Zeuge.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER / APA POOL Hochegger und Konsorten vor Gericht