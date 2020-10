Grasser-Prozess geht mit Zeugenbefragungen weiter

Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere rund um die Bundeswohnungsprivatisierung (Buwog u.a.) geht am Dienstag im Wiener Straflandesgericht weiter. Vergangene Woche war der Verhandlungstag am Donnerstag wegen der Erkrankung eines Prozessbeteiligten ausgefallen. Am 163. Tag im Mega-Prozess stehen drei Zeugenbefragungen am Programm. Auch für Mittwoch und Donnerstag dieser Woche sind Verhandlungstermine angesetzt.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser