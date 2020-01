Grasser-Prozess: Meischberger mit "künstlerischem Ansatz"

Am 135. Tag im Grasser-Prozess war am Donnerstag als erster Zeuge ein ehemaliger Mitarbeiter des angeklagten Lobbyisten Walter Meischberger geladen. Er kümmerte sich laut eigenen Angaben um die Verwaltung in der Werbeagentur "ZehnVierzig" von Meischberger, da dieser daran wenig Interesse hatte. "Er hat eher einen künstlerischen Ansatz gehabt", so Zeuge Georg K. über seinen Ex-Chef.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Meischbergers ehemaliger Mitarbeiter war Zeuge im Prozess