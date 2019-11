Grasser-Prozess: Offenbar keine "Karin" für Meischberger

Am 125. Tag im Grasser-Prozess hat ein weiterer Zeuge ausgesagt, dass er keine Wahrnehmung dazu hatte, dass das Konto "Karin" dem angeklagten Walter Meischberger gehört - wie dieser behauptet. "'Karin' war kein Thema", sagte der Bankberater B. via Videokonferenz aus. Dieser hatte 2008 die Betreuung der Konten von Meischberger bei der Hypo Investment Bank (HIB) in Liechtenstein übernommen.

Laut dem Zeugen gehörte Meischberger das Konto nicht