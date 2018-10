Grasser-Prozess: "Wird alles etwas schwierig zu erklären"

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger, dessen früheren Anwalt Gerald Toifl und andere ging es am Mittwoch, dem insgesamt 57. Prozesstag, einmal mehr darum, wem welche Konten gehörten. Kein leichtes Unterfangen, wie schon Meischberger beim Auffliegen des "Buwog-Skandals" anmerkte.

"Das wird alles etwas schwierig zu erklären", so der ehemalige FPÖ-Spitzenpolitiker in seinem Tagebuch, das bei den Hausdurchsuchungen gefunden wurde. Dabei ging es um Konten bei der Hypo in Liechtenstein. "Karin, Kopien der Verträge, Bankfehler", schrieb Meischberger in sein Tagebuch: "Da kann ich mich auf etwas gefasst machen". Das Konto "Karin" ist jenes Konto in Liechtenstein, wo ein Teil der Buwog-Provision landete (rund 2,5 Mio. Euro) und der mitangeklagte Makler Ernst Karl Plech als Wirtschaftlich Berechtigter bei der Bank eingetragen war, was im Herbst 2009 auf Meischberger geändert wurde, weil es laut Meischberger ein "Bankfehler" war. Laut Anklage wurde die Buwog-Provision auf drei Konten in Liechtenstein aufgeteilt, die Meischberger, Plech und Grasser gehörten. Die drei dementieren das, alle drei Konten hätten Meischberger gehört.

Wiederholt zeigte sich Richterin Marion Hohenecker etwas überrascht darüber, wie wenig Einfluss Meischberger auf sein eigenes Vermögen hatte. So fragte Hohenecker, wieso Meischberger den ebenfalls mitangeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech bei Dispositionen auf seinem Konto überhaupt fragen musste, wenn es doch sein Geld sei.

Danach ging es einmal mehr um den angeblichen Satz eines Anklagevertreters während der Verhöre des mitangeklagten Ex-Immofinanzchef Karl Petrikovics nach Auffliegen des "Buwog-Skandals", bei dem der Behördenvertreter laut Angeklagtem gesagt hat: "Liefern Sie mir den Grasser, es wird ihr Fehler nicht sein." Daraufhin sei Meischberger sicher gewesen, dass es "politische" Ermittlungen seien, hieß es am Mittwoch im Wiener Straflandesgericht.

Die Richterin fragte Anwalt Toifl penibel zu den Terminen mit Meischberger, Plech und Grasser sowie dem Schweizer Treuhänder Norbert Wicki, der mitangeklagt ist. Die zahlreichen Termine sind im Leistungsverzeichnis Toifls aufgelistet, das von der Justiz beschlagnahmt wurde, ebenso wie sein Mailverkehr zur Causa. Dabei sei es zweimal zu einem Übertragungsfehler gekommen, sagte Toifl, weil er statt mit "Grasser" in Wahrheit mit "Gasser" telefoniert habe, einem Liechtensteiner Anwalt, den er zu Rate zog.

Die von Meischberger in seinem Tagebuch erwähnten Worte des Staatsanwalts ihm gegenüber bei einer Einvernahme, er müsse entscheiden ob er alles alleine auf seine Schultern nehme, hat dessen damaliger Rechtsvertreter Toifl nach eigenen Angaben nicht gehört. "'Und Sie müssen entscheiden, ob Sie für (alle) alles tragen wollen, ob ihre Schultern breit genug sind', sagte er mit einem Schmunzeln bei der Verabschiedung.", schrieb Meischberger in sein Tagebuch. Laut Toifl könnte die Aussage beim Gehen gefallen sein, er habe es jedenfalls nicht wahrgenommen.

Richterin Hohenecker hatte am Mittwoch vor allem die Phase beleuchtet, in der bekannt wurde, dass Grasser von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt wird. Die regelmäßigen Gesprächsrunden mit Meischberger und Grasser wurden daraufhin eingestellt, so Toifl. "Sonst droht noch Schlimmeres" habe er damals der Runde, in der auch der mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech vertreten war, gesagt. Was genau sagte er nicht dazu, aber es stand wohl die Gefahr der Untersuchungshaft im Raum.

Die gemeinsamen Gesprächsrunden bei Toifl sind ein wichtiger Bestandteil im Prozess rund um den Schmiergeldverdacht bei der Privatisierung der Buwog und der Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Büroturm Terminal Tower. Die Staatsanwaltschaft will unter anderem damit beweisen, dass es einen Tatplan von Grasser, Meischberger, Plech und dem mitangeklagten Peter Hochegger gegeben habe, bei Projekten der Republik Schmiergeld zu kassieren.

Hochegger hat dazu zu Prozessbeginn ein Teilgeständnis abgelegt, Meischberger und Plech bestreiten dass Grasser überhaupt mit den angeklagten Causen etwas zu tun hat. Dass er als Unbeteiligter an den stundenlangen und vielfachen Gesprächen teilgenommen hat, erklärt der Ex-Minister damit, dass er wissen wollte, was es mit der fast zehn Millionen Euro schweren Provisionszahlung vom Buwog-Verkauf an Meischberger und Hochegger auf sich habe. Und wie die Selbstanzeige über die Nichtversteuerung der Provision abgewickelt werde, sagte Toifl am 57. Verhandlungstag im Wiener Straflandesgericht.

Ganz so streng wurde der Kontaktabbruch nicht gehandhabt; so sollte Toifl zumindest für steuerliche Auskünfte zu der Buwog-Causa weiterhin Grasser telefonisch für Fragen zur Verfügung stehen, so Meischberger.

Dabei waren sich Grasser und sein Trauzeuge Meischberger bei Auffliegen der Buwog-Provision und der Selbstanzeige bei den Steuerbehörden in die Haare geraten, wie sie selbst und andere Angeklagte immer wieder betonen. Demnach war Meischberger sauer auf Grasser, weil dieser laufend Interviews gab und dabei Meischberger nicht vorteilhaft darstellte, während Grasser meinte, er müsse diese Medientermine nur machen weil Meischberger Geschäfte in seinem Umfeld gemacht hat, wodurch er, Grasser, nun eine schlechte Optik rechtfertigen müsse, schilderte Toifl.

Während Grasser und Hochegger die Ausführungen von Toifl vor der Richterin am Mittwoch bisher eher stoisch verfolgen, meldete sich Meischberger öfters zu Wort und sorgt damit zeitweise für Erheiterung in den Verteidiger- und Beobachterreihen. Als Toifl erläuterte, dass man zur Strafbefreiung in einer steuerlichen Selbstanzeige auch den ganzen Hintergrund der Zahlung angeben müsse, was Meischberger bei der 200.000-Euro-Zahlung der Porr nicht getan habe, weil er gegenüber der Finanz dafür eine Studie zu Werbung auf einer Autobahn in Ungarn nannte, mischte sich Meischberger lautstark mit Widerspruch gegen seinen ehemaligen Anwalt und Steuerberater ein - was zur Erheiterung bei den Zuhörern führte. "Wir können uns jetzt vorstellen, wie die Besprechungen abgelaufen sind", so die Richterin.

Die Richterin hielt zu den Ausführungen von Meischberger fest, dass man sich viele Probleme erspare, wenn man ordnungsgemäß Steuern zahle. Replik von Meischberger: Das habe er auch getan, halt etwas verspätet.

Richterin Hohenecker trug auch erneut Einträge aus Meischbergers Tagebuch vor: "Verträge sind zu 'finden' und abzustimmen", hatte Meischberger im Herbst 2009 notiert. Sein früherer Anwalt Gerald Toifl sagte dazu am Mittwoch, er habe keine Verträge erfunden.

"Meischberger wusste nie, wo seine Verträge sind", versuchte Toifl diese Tagebuchzeilen zu erklären. Sein damaliger Mandant habe angegeben, vieles an seinen Bankberater bei der Hypo Liechtenstein geschickt zu haben. Der Steuerexperte Toifl ist im Korruptionsprozess unter anderem wegen Beweismittelfälschung angeklagt, er soll "Lug-Urkunden" mitverfasst und vorgelegt haben, darunter die Immobilieninvestmentvereinbarung zwischen Meischberger und Plech.

"Mir wäre lieber gewesen, ich hätte Originale gehabt", meinte Toifl in Anspielung auf den Vorwurf in der Anklage, dass von den Angeklagten nur Kopien der Verträge vorgelegt worden seien, um eine graphologische Untersuchung der Dokumente zu verhindern. Denn laut Anklage wurden die Verträge erst im Nachhinein erstellt, um die Geldflüsse rund um die Buwog-Provision zu rechtfertigen.

