Grasser-Steuerprozess: Urteil für späten Nachmittag erwartet

Im Steuerprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seinen ehemaligen Steuerberater wird das Urteil für heute, später Montagnachmittag, erwartet. Das Verfahren läuft seit 13. Juni unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Wiener Straflandesgericht. In dem Prozess geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung bei den Provisionen für Grassers Engagement bei Meinl International Power. Grasser und sein Berater bestreiten den Vorwurf, es gilt die Unschuldsvermutung.

Grasser soll laut Anklage von einem Erlös von 4,38 Mio. Euro an Meinl-Provisionen 2,16 Mio. Euro an Abgaben hinterzogen haben. Grasser sieht seinen Berater in der Pflicht, dieser habe die Idee für die Konstruktion via dem Steuerparadies British Virgin Islands gehabt. Sein Steuerberater meint hingegen, sein Klient habe eigenmächtig gehandelt.

Der Strafrahmen sieht eine Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages vor, auch eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist möglich. Im Buwog-Verfahren wurde Grasser bereits zu acht Jahren Haft verurteilt, er hat dagegen Berufung eingelegt. Entschieden wird darüber erst nächstes Jahr.