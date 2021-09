Graz wählt einen neuen Gemeinderat

In Graz wird am Sonntag ein neuer Gemeinderat, aber auch die Bezirksräte und der Migrantenbeirat gewählt. Die Anzahl der wahlberechtigten Personen für die Gemeinderatswahl beträgt 223.512. 14 Parteien treten diesmal an, so viele wie noch nie. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) will sein Amt verteidigen. Er ist nach 18 Jahren als Stadtoberhaupt der mittlerweile längstdienende Bürgermeister der steirischen Landeshauptstadt.

SN/APA/INGRID KORNBERGER/INGRID KOR Graz wählt am Sonntag einen neuen Gemeinderat ins Rathaus