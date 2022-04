Grazer FPÖ-Ermittlungen an Klagenfurt übertragen

Das Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit missbräuchlich verwendeten Partei- und Klubgeldern der FPÖ Graz wird von der Staatsanwaltschaft Graz an Klagenfurt übertragen. Das teilte die Oberstaatsanwaltschaft Graz am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Grund dafür ist eine persönliche Bekanntschaft von zwei Staatsanwältinnen bzw. -anwälten mit einem der Beschuldigten.

SN/APA/ELMAR GUBISCH/ELMAR GUBISCH Gegen Sippel (li.) und Eustacchio wird ermittelt