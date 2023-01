Grazer FPÖ-Finanzcausa - Ermittler haben Kunasek im Visier

Im Fall rund um die Finanzen der FPÖ Graz will die Kriminalpolizei nun eine Aufhebung der Immunität von FPÖ-Landeschef Mario Kunasek erwirken. Bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die in der Causa ermittelt, ist am Montag ein entsprechender Bericht eingelangt, sagte Sprecherin Tina Frimmel-Hesse am Dienstag nach einem Artikel in der "Kleinen Zeitung". Die Staatsanwaltschaft will diesen nun prüfen, ein Auslieferungsantrag wurde aber noch nicht gestellt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Ein Bild aus besseren Tagen: Kunasek mit Stadträtin Schönbacher