Griechischer Migrationsminister Mitarakis in Wien

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am Dienstag Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarakis in Wien. Im Zentrum der Gespräche wird die weitere Zusammenarbeit der beiden Länder bei den Themen Flucht und Migration stehen. Auch das Agieren der Türkei wird in diesem Zusammenhang erörtert, hat doch Frontex am Montag einen Vorfall von Freitag bestätigt, bei dem 92 Migranten nackt über den Grenzfluss Evros von der Türkei nach Griechenland getrieben worden sein sollen.

SN/APA/AFP/FRANCOIS WALSCHAERTS Mitarakis diniert mit Kanzler Nehammer