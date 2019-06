Griss kandidiert bei Neuwahl nicht mehr für den Nationalrat

Irmgard Griss kandidiert bei der Neuwahl nicht mehr für den Nationalrat. Aber sie wird sich weiter politisch für die NEOS engagieren, teilte Griss am Donnerstag im "Kleine Zeitung"-Interview und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einem Mail an die Parteikollegen mit. "Ich bin die älteste Abgeordnete, ich will keinen Rekord aufstellen", erklärt die 72-Jährige, warum sie "rechtzeitig aufhört".

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Griss wird aber weiter für die NEOS politisch aktiv sein