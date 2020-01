Groß angelegter türkiser Wahlkampfabschluss in Eisenstadt

Die Türkisen haben ihren Wahlkampfabschluss am Samstag in Eisenstadt großspurig angelegt. Gemeinsam mit Kanzler und Bundesobmann Sebastian Kurz, der wie ein Popstar empfangen wurde, schwirrte eine türkise Schar in Kompaniegröße in die Eisenstädter Fußgängerzone. Angesichts des kalten Wetters kann es gut sein, dass die rund 250 Türkisen die in der Fuzo verfügbaren Wähler zahlenmäßig übertreffen.

SN/APA/ROBERT JAEGER Türkisen-Auflauf mit Kanzler Kurz in Eisenstadt