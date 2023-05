Große ÖVP-Abgeordnetenkonferenz am Wolfgangsee

Die ÖVP hält am Dienstag und Mittwoch am Wolfgangsee eine große Abgeordnetenkonferenz ab. Angemeldet sind 230 Mandatare aus Nationalrat, Bundesrat, Landtagen und dem Europaparlament. Ziel sei ein Austausch auf persönlicher Ebene, da es seit dem letzten derartigen Treffen im April 2019 zahlreiche Wahlen und eine "ordentliche Durchmischung" bei den Mandataren gegeben habe, so ÖVP-Klubobmann August Wöginger zur APA. Außerdem wolle man weiter am "Zukunftsprogramm 2030" arbeiten.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER ÖVP-Klubobmann Wöginger (l.) und ÖVP-Chef Nehammer