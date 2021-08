Große Unterschiede beim Impfen - diese Grafiken erklären die Gründe

Wieso erreichen manche Orte beim Impfen fast schon Herdenimmunität, während andere Gemeinden weit zurückfallen? Auf dem Land scheint der Hausarzt der Schlüssel zum Erfolg zu sein.

Spitzenreiter ist Kleinmürbisch im Burgenland, Schlusslicht Spiss in Tirol. Zwischen den beiden Gemeinden mit der niedrigsten und der höchsten Impfrate Österreichs liegen, neben sieben Stunden Autofahrt, Welten: Während in der 230-Einwohner-Gemeinde Kleinmürbisch fast 82 Prozent der Bewohner mindestens ein Mal geimpft sind, bringt es Spiss, die am höchsten gelegene Gemeinde Österreichs, in der nur 100 Menschen leben, auf nicht einmal 30 Prozent.

Die Impflandkarte zeigt: Das Land teilt sich in Gegenden mit hoher und niedriger Impfquote. Woran liegt ...