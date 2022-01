Großteil der Schul-PCR-Testergebnisse diesmal pünktlich da

Nach den massiven technischen Problemen des neuen Testanbieters in acht Bundesländern (außer Wien) in der vergangenen Woche haben die Schul-PCR-Tests in der zweiten Woche nach den Ferien laut Bildungsministerium bereits deutlich besser funktioniert. Von den 320.000 am Montag im Burgenland sowie in Nieder- und Oberösterreich abgegebenen Proben konnte der Großteil gepoolt werden, bei 80 Prozent wurden die Ergebnisse bis Schulbeginn ausgewertet und an die Schulen übermittelt.

