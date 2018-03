Grüne Bundesräte stellen Dringliche Anfrage in Causa BVT

Die Grünen hieven die BVT-Affäre in den Bundesrat. In der Sitzung am Donnerstag brachten sie eine Dringliche Anfrage an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Justizminister Josef Moser (ÖVP) zu der Causa ein.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Justizminister Moser muss sich Dringlicher Anfrage stellen