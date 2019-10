Grüne-Chef Kogler will Steuerreform ohne Steuererhöhung

Der Grüne Chefverhandler Werner Kogler will bei den Verhandlungen mit der ÖVP auf eine "ökologisch-soziale" Steuerreform drängen. In Summe sollen die Steuern aber nicht steigen, sagte er Samstag im Ö1-"Mittagsjournal": "Insgesamt wird es zu keiner Steuererhöhung kommen, es geht um Umschichtung, um Kostenwahrheit." Noch vor der Regierungsbildung will Kogler schärfere Transparenzregeln beschließen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Kogler trifft sich am Montag wieder mit ÖVP-Chef Kurz