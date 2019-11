Grüne entscheiden über Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP

Die Grünen entscheiden am Sonntag, ob sie mit der ÖVP Koalitionsverhandlungen führen wollen oder nicht. Dazu tritt zu Mittag der erweiterte Bundesvorstand zusammen, um 16 Uhr will Bundessprecher Werner Kogler eine Erklärung abgeben. Weder die Grünen selbst, noch die ÖVP hatten sich bis zuletzt in die Karten blicken lassen, wie die jeweiligen Präferenzen aussehen.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Kogler wird eine Erklärung abgeben