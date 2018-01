Grüne haben Wahlkampf auf Schiene gebracht

Mit einer grünen Lok voran haben die niederösterreichischen Grünen am Sonntagnachmittag im Rahmen einer Bahnfahrt von St. Pölten nach Wien-Hütteldorf und retour ihren Landtagswahlkampf offiziell gestartet. "Wir sind in Bewegung" und "gehen geschlossen in die Wahl", betonte Spitzenkandidatin Landessprecherin Helga Krismer. Etwa 200 Sympathisanten waren an Bord.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Grünen starteten mit einer Bahnfahrt in den Wahlkampf