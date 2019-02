Grüne holen sich Sarah Wiener als Kandidatin für EU-Wahl

Österreichs Grüne werden mit der prominenten (Fernseh-)Köchin Sarah Wiener als Listenzweite den Europawahlkampf bestreiten. Bundessprecher Werner Kogler präsentierte sie in einer Pressekonferenz am Sonntag als Kandidatin. Formell fixiert wird der Listenplatz erst bei einem Bundeskongress der Partei am 16. März. Vorstand und Länderspitzen stünden jedenfalls hinter der Kandidatur, betonte Kogler.

SN/APA/HANS PUNZ Kogler präsentierte Wiener als Kandidatin