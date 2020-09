Grüne Kritik an Kanzler Kurz im Wien-Wahlkampf: "Die türkise Partei agiert eiskalt"

Sie verhandelte Türkis-Grün mit und gilt als linkes Aushängeschild der Grünen: Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein spricht im SN-Interview über ihren Wiener Koalitionspartner SPÖ, die Flüchtlinge von Moria und die Frage, ob sie den türkis-grünen Regierungspakt heute noch einmal unterzeichnen würde.

Seit 2010 regieren die tendenziell weit links stehenden Wiener Grünen an der Seite der SPÖ in der Bundeshauptstadt mit. Im Gegensatz zum Bund, wo die Grünen seit Jahresbeginn mit der ÖVP regieren. Ein Spagat, mit dem Wiens Grünen-Chefin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein vertraut ist, verhandelte sie doch den türkis-grünen Koalitionspakt mit. Im SN-Interview erklärt sie, warum sie in Wien mit der SPÖ auch nach der Wahl am 11. Oktober koalieren möchte, warum sie es bedauert, dass sich die SPÖ nicht ...