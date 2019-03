Grüne küren Kogler zum Spitzenkandidaten für EU-Wahl

Die Grünen beschließen bei einem Bundeskongress am heutigen Samstag in Wien die Kandidatenlisten für die EU-Wahl. Auf Platz eins kandidiert Bundessprecher Werner Kogler, als Listenzweite soll die prominente Köchin Sarah Wiener gekürt werden. Das Treffen, das unter dem Motto "Mutig für Europa" steht, findet in der Expedithalle am Areal der ehemaligen Ankerbrotfabrik in Favoriten statt.

