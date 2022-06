Grüne Neuaufstellung und was dahintersteckt

Energieministerin Leonore Gewessler rückt zur stellvertretenden Parteichefin auf. Das ist kein Zufall.

Werner Kogler wurde am Freitag vom Erweiterten Bundesvorstand seiner Partei für weitere drei Jahre zum grünen Parteisprecher gewählt. Weit bemerkenswerter ist , was sich in der zweiten Reihe der Grünen tat: Energie- und Klimaministerin Leonore Gewessler rückte zu Koglers Stellvertreterin als Parteichefin auf. Und untermauerte damit Vermutungen, dass sie nicht nur Nummer zwei der Grünen, sondern eines Tages auch grüne Spitzenfrau sein könnte. Vielleicht schon bei den nächsten Nationalratswahlen.

Chance zur Profilierung - und zum Scheitern

