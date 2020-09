Grüne präsentieren Programm für Wiener "Klimawahl"

"Du entscheidest die Klimawahl" prangt am Cover des Grünen Programms für die Wien-Wahl am 11. Oktober, das Parteichefin Birgit Hebein am Mittwoch präsentierte. Dementsprechend geht es in den folgenden knapp 100 Seiten vor allem um die Auswirkungen des Klimawandels. Gefordert bzw. versprochen werden unter anderem Gratis-Öffis und 100.000 Bäume.

SN/APA/ROBERT JAEGER Klima ist Schwerpunkt der Grünen bei Wien-Wahl