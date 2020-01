Hybridautos in Salzburg und Oberösterreich - Innsbrucker Bürgermeister verzichtet auf ein eigenes Dienstfahrzeug.

Die grüne Regierungsmannschaft hat am Dienstag vorgezeigt, wie sie es in Sachen Mobilität künftig handhaben will - möglichst umweltfreundlich und klimaneutral. Vizekanzler Werner Kogler und Staatssekretärin Ulrike Lunacek fuhren im E-Auto zur Amtsübergabe vom Ballhausplatz zum Amtsgebäude im dritten Bezirk. ...