Grüne starten Charmeoffensive in den Ländern

Die Grünen starten eine Charmeoffensive in den Bundesländern. Unter dem Motto "Setz ma uns z'samm" besucht Klubobfrau Sigrid Maurer mit Mitstreitern aus dem grünen Parlamentsklub im September kleinere Städte in den Ländern. Das neue Gesprächsformat soll dazu dienen, von den Menschen direkt zu erfahren, was sie bewegt und wie sie sich ein neues Klima für Österreich vorstellen, hieß es. Die Parlamentarier wiederum bieten einen Blick hinter die Polit-Kulissen.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Maurer tourt mit grünem Klub durch die Bundesländer