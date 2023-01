Grüne und Team Kärnten starten in Landtagswahlkampf

Das Team Kärnten und die Kärntner Grünen eröffnen am Freitag als erste Parteien die heiße Wahlkampfphase zur Landtagswahl am 5. März. Während das Team Kärnten um Spitzenkandidat Gerhard Köfer am Abend ins Casino Velden lädt, starten Olga Voglauers Grüne bei einem "After Work" in Klagenfurt in die Wahlauseinandersetzung, Unterstützung für die Grünen kommt mit Vizekanzler Werner Kogler und Justizministerin Alma Zadic auch aus Wien.

SN/APA/ROBERT PARIGGER/ROBERT PARIG Am 5. März wird in Kärnten der neue Landtag gewählt