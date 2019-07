Grüne wählen ihre Kandidaten für NR-Wahl

Die Grünen schließen am Samstag auf einem Bundeskongress in Wien ihre Kandidatenauswahl für die Nationalratswahl ab. Bundessprecher Werner Kogler wird aller Voraussicht nach zum Spitzenkandidaten gewählt, einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Die Grünen können sich Hoffnungen machen, am 29. September den Wiedereinzug in den Nationalrat zu schaffen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Werner Kogler ist als Listenerster der Grünen fix