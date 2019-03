Grüne wählen Kandidaten für EU-Wahl

In Wien hat am Samstagvormittag der 40. Bundeskongress der Grünen begonnen. Bei dem Treffen in der Expedithalle am Kulturareal der früheren Ankerbrotfabrik in Favoriten kürt die Partei ihre Kandidaten für die EU-Wahl im Mai. Für die Spitzenkandidatur stellt sich Bundessprecher Werner Kogler zur Wahl, Listenzweite soll die bekannte TV-Köchin Sarah Wiener werden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Auf Platz eins kandidiert Bundessprecher Werner Kogler