Grüne wollen gegen Nationalismus "alle Kräfte mobilisieren"

Grünen-Bundessprecher Werner Kogler sieht das Nein zum UN-Migrationspakt Österreichs als "fatales Signal". Das Land kopple sich damit vom pro-europäischen Kurs ab, öffne die Tür für eine antieuropäische Stimmung und stelle sich damit während der EU-Ratspräsidentschaft an den rechten Rand Europas und der Welt, so Kogler am Donnerstag in Bregenz bei der Vorstellung der Ziele bei der EU-Wahl.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kogler nahm Stellung zur Situation vor der EU-Wahl