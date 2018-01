Grüne wollen in NÖ mit neuer Plakatwelle Wähler mobilisieren

Die Grünen wollen in ihrer zweiten Plakatwelle mit dem Slogan "Die Grünen für dich kämpfen lassen. Kannst nur du" Wähler für den Urnengang am 28. Jänner in Niederösterreich mobilisieren. Zu sehen ist das Sujet - bei einem auf 700.000 Euro reduzierten Wahlkampfbudget - auch auf 54 Großflächenplakaten, sagte Spitzenkandidatin Helga Krismer bei der Präsentation am Montag am Europaplatz in St. Pölten.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Spitzenkandidatin Krismer stellte die neuen Sujets vor