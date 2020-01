Grüne wollen mit Rückenwind zu Rot-Grün im Burgenland

Die burgenländischen Grünen sind am Montag in Eisenstadt in den Wahlkampf für die Landtagswahl gestartet. Spitzenkandidatin und Landessprecherin Regina Petrik zeigte sich dabei zuversichtlich, dass es mit dem Rückenwind der türkis-grünen Koalition im Bund auch auf Landesebene zu einer Regierungsbeteiligung kommen könnte. "Entweder Rot-Grün oder weiterhin eine starke Opposition" sei das Ziel.

SN/APA/ROBERT JAEGER Regina Petrik zeigte sich zuversichtlich