Grünen-Chef hofft auf strategische Wähler in NÖ

Erstmals seit dem Debakel bei der Nationalratswahl sind die sieben verbleibenden Bundesräte und EU-Abgeordneten der Grünen am Dienstag in Wien in Klubklausur gegangen. Nach der ökonomischen Sanierung wolle man sich nun wieder den politischen Fragen widmen, sagte Bundessprecher Werner Kogler. Für die kommende Niederösterreich-Wahl verbreitete er Zuversicht.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Grüne wollen sich wieder Politik widmen