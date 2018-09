Grünen-Chef Kogler setzt auf Ökologie und Gerechtigkeit

Bei ihrem dritten und abschließenden Zukunftskongress haben sich die Grünen am Samstag in Wien noch einmal inhaltlichen Fragen gewidmet. "Die Grünen sind eine Partei der Ökologie und Gerechtigkeit", rief Bundessprecher Werner Kogler dabei zur Fokussierung auf. Dass er sich im November in dieser Funktion bestätigen lassen will, ist für ihn inzwischen ziemlich fix, sagte er nach seiner Rede zur APA.

SN/APA (Archiv)/HANNES DRAXLER Kogler fordert Überzeugungsfähigkeit