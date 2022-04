Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer zieht Bilanz: "Zweieinhalb brutale Jahre"

Die grüne Klubchefin über Korruption, geerbte Probleme und warum die Grünen keine "naiven Birkenstockträger" sind.

Die grüne Klubchefin Sigrid Maurer lobt die Zusammenarbeit mit der ÖVP. Was sie zum Umgang mit russischen Diplomaten und zur Abhängigkeit von russischem Gas sagt. Und was der Kurz-Abgang zwischen ÖVP und Grünen verändert hat.

Wie neutral kann Österreich angesichts des Kriegs in der Ukraine sein? Ist die Neutralität noch zeitgemäß? Maurer: An der wird nicht gerüttelt! Aber Neutralität kann nie heißen, dass man achselzuckend danebensteht. Österreich hat hier klar Position bezogen. Wir mischen uns nicht in kriegerische ...