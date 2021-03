"Grüner Pass" wird zur Eintrittskarte: Das große Scannen an den Grenzen

Der "grüne Pass" wird via QR-Code digital sowie in Papierform die Anerkennung von Impfungen und Tests und damit Reiseerleichterungen bringen.

1,5 Millionen Covid-Schutzimpfungen wurden bis Freitag in Österreich verabreicht, 1,1 Millionen Menschen haben so zumindest eine erste Impfdosis erhalten. "Damit sind mehr als 14 Prozent der impfbaren Bevölkerung erstimmunisiert", erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Freitag bei einem Hintergrundgespräch zum EU-weit vorgesehenen "digitalen, datenschutzkonformen Identitätsnachweis", dem "grünen Pass". Ende Juni, Anfang Juli würden zumindest zwei Drittel der Österreicher jedenfalls den ersten Stich der Covid-Schutzimpfung erhalten haben. Sie können deshalb ein Mehr an Freiheiten erlangen.

Insgesamt gibt es schon jetzt ...