Günther Platter im SN-Interview: "Ich will klare Verhältnisse für Tirol"

Günther Platter will sich alle Koalitionsoptionen offen halten und an niemandes Gängelband hängen.

Günther Platter geht am 25. Februar in seine zweite Wahl als Tiroler Landeshauptmann. Er hat 39,35 Prozent der Stimmen und 16 von 36 Landtagsmandate zu verteidigen.

Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Landtagswahl? Günther Platter: Mein Wahlziel lautet: sie 16 Landtagsmandate halten. Und 40 Prozent der Stimmen erreichen. Ich will klare Verhältnisse in Tirol haben, und ich will nicht eine Situation wie in Deutschland, wo die CDU/CSU nur einen möglichen Regierungspartner hat und daher am Gängelband der SPD hängt. Wir sind mit schwierigen Themen konfrontiert, insbesondere der Transitproblematik. Wir brauchen Partner, wenn wir dieses Problem lösen wollen. Daher ist es wichtig, dass der Landeshauptmann eine starke Unterstützung der Bevölkerung hat. Nur so wird er sich in Berlin, in Brüssel, in Wien und München entsprechend durchsetzen können.