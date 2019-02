Gutachter klärte "Mysterium" um "Weiße Wanne" im KH Nord auf

In der Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord ist am Dienstag das Rätsel rund um die Konstruktion, die das Spital vor Grundwasser schützen soll, geklärt worden. "Ich will Sie wegbringen vom Mysterium der Weißen Wanne", leitete der Bausachverständige Kurt Marosi seine Aussage ein. "Es gibt diese Weiße Wanne. Das Kellergebäude des Krankenhaus Nord ist die Weiße Wanne."

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO Ergebnisse der Untersuchungskommission zum KH Nord