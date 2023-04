Gute Imagewerte für Doskozil im SPÖ-Dreikampf

In der aktuellen Auseinandersetzung um den SPÖ-Vorsitz scheint der burgenländische Herausforderer Hans Peter Doskozil gute Karten zu besitzen, was die Imagewerte betrifft. Laut aktuellem APA/ATV-"Österreich-Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek liegt er in drei der vier wichtigsten Ausprägungen (Vertrauen, Verstehen, Zukunft, Durchsetzungskraft) gegenüber den inner- aber auch außerparteilichen Mitbewerbern klar vorne.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Wird als durchsetzungsfähig eingeschätzt: Doskozil