Gutes Klima in Brennpunkt-Kindergärten

Auch an "Brennpunkt"-Kindergärten mit vielen Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund und niedrigem Bildungsniveau ist das Klima in den allermeisten Fällen gut, zeigt eine Erhebung der Pädagogischen Hochschule (PH) Tirol und der PH Vorarlberg unter Leiterinnen elementarpädagogischer Einrichtungen in diesen beiden Bundesländern. Gleichzeitig beklagen über 40 Prozent der Befragten Defizite bei der kognitiven, sprachlichen und vor allem sozial-emotionalen Entwicklung.

Bildungsdefizite in Brennpunkt-Kindergärten