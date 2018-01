Häupl mahnt zum Abschied Zusammenhalt in der SPÖ ein

Der scheidende Wiener Bürgermeister und Parteichef der Wiener Sozialdemokraten, Michael Häupl, hat sich am Samstag für das jahrzehntelange Vertrauen in ihn bedankt. Nach seiner rund 40-minütigen Rede am Parteitag der Wiener SPÖ würdigten ihn die Genossen mit Standing Ovations und Jubel. Er appellierte in seiner Abschiedsrede für innerparteilichen Zusammenhalt.

Für seine Nachfolge bewerben sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Parlamentsklubobmann Andreas Schieder, welche sich nach den Reden von Häupl und SPÖ-Chef Christian Kern kurz präsentierten. Sie skizzierten ihre Vorhaben und ersuchten um Geschlossenheit. Auf böse Worte in Richtung des Konkurrenten verzichteten beide.

Ludwig machte den Auftakt, da die Reihenfolge der Auftritte sich nach dem Alphabet richtete. Der Wohnbaustadtrat wollte, so stellte er gleich zu Beginn klar, nicht von einem "Duell" reden: "Zwischen uns findet kein Duell statt. Wir werden auch nach diesem Parteitag gut zusammenarbeiten."

"Wien ist eine moderne Stadt, die niemanden zurücklässt. Diese Entwicklung hat einen Namen: Michael Häupl", bedankte sich Ludwig beim Noch-Partei- und Stadtchef. Es gebe aber auch künftige Herausforderungen, von denen er drei nennen wolle: "Das Wachstum der Stadt, die Digitalisierung und jene politische Kräfte, die das Miteinander in unserer Stadt zerstören wollen: Rechtspopulisten und Neoliberale."

"Ich will das Wir-Gefühl erhöhen", versicherte Ludwig. Er sei gegen eine "Stadt der zwei Geschwindigkeiten": "Ich will, dass alle vom Wachstum profitieren." Ludwig sprach sich ausdrücklich gegen eine Privatisierung von Gemeindebauten aus - und widmete sich zudem Wiener Neustadt. Er brandmarkte nicht nur die "rassistische und antisemitische" Propaganda dortiger Burschenschaften, sondern erinnerte auch daran, dass es in der niederösterreichischen Stadt eine Koalition gegen die SPÖ gebe, an der auch die Grünen beteiligt seien. Wenn es gegen die Sozialdemokraten gehe, seien die "buntesten Koalitionen" möglich, warnte er.

Andreas Schieder bedankte sich zunächst ebenfalls bei Häupl - und gestand, "doch ein bisschen aufgeregt" zu sein. Auch dem Mitbewerber Michael Ludwig streute er Rosen. Es sei gelungen, den Prozess der Kandidatur "wirklich in Einigkeit" zu gestalten. "Warum stell ich mich der Wahl? Weil ich es als dringende Notwendigkeit sehe, unsere Wiener Sozialdemokraten wieder komplett zu einen." Es dürfe durchaus unterschiedliche Meinungen geben, zu diesen solle man auch stehen. Aber agieren solle man gemeinsam. Schieder beteuerte: "Wien ist eine tolle Stadt und das soll auch so bleiben. Damit das so bleibt, dürfen wir nicht stehen bleiben." Schwarz-Blau im Bund sei dabei eine große Herausforderung. Man müsse klarmachen: Für die SPÖ bedeute Lebensqualität, dass in Wien jeder über die selben Chancen und gleiche soziale Absicherung verfüge.

Die Bedrohung durch den Bund bedeute somit auch eine große Chance. Denn: Es werde ein "klares Gegenbild" erwartet zu dem, was auf Bundesebene herrsche: "Wenn wir diese Chance nutzen, dann ist für uns vieles möglich. Wenn wir geeint auftreten, dann ist vieles möglich, bis hin zur absoluten Mehrheit."

"Ein großer Mann. Ein Sozialdemokrat, der stets Haltung bewahrt hat" - Mit diesen Worten würdigte SPÖ-Bundesvorsitzender Christian Kern zuvor den scheidenden Wiener Parteichef. "Das, was wir heute hier begehen, ist ein neues Kapitel in der SPÖ." Was Häupl als Bürgermeister aus dieser Stadt und der Partei gemacht habe, sei "wirklich einzigartig, überragend". "Du hast nie gewackelt, es war immer klar, wofür du stehst, an dir konnten sich immer alle orientieren", lobte Kern den Wiener Genossen - der 1993 zum Vorsitzenden der Hauptstadt-SPÖ gewählt wurde. Zufrieden zeigte sich der Bundesparteichef auch über die vergangenen Wahlergebnisse der Wiener Roten, wobei er sich zugleich in Zuversicht übte: "Es war immer darauf Verlass, dass die ÖVP in dieser Stadt bedeutungslos war, bedeutungslos ist, bedeutungslos bleibt."

Häupl selbst bedankte sich für das jahrzehntelange Vertrauen in ihn. Er appellierte in seiner Abschiedsrede für innerparteilichen Zusammenhalt. "Wenn diese Wahl vorüber ist, gibt es einen neuen Chef und hinter dem stehen wir alle", mahnte er. "Das ist weniger ein moralischer Appell als mehr ein Appell an den Überlebenswillen der Sozialdemokratie." Für den "Kampf um Wien" 2020 müsse die SPÖ inhaltlich gerüstet und "geschlossen kampffähig" sein.

Der Landesparteitag live:

(APA)