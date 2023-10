Haider-Wallner wird neue Grünen-Chefin im Burgenland

Die burgenländischen Grünen wählen am Samstag bei ihrer Landesversammlung in Eisenstadt die Nachfolgerin für Landessprecherin Regina Petrik. Beworben hat sich für diese Position Anja Haider-Wallner, Gemeinderätin in der Landeshauptstadt. Generalsekretärin Olga Voglauer verwies in ihrer Eröffnungsrede auf die grünen Erfolge in der Bundesregierung und betonte, dass man dort auch kommendes Jahr den Auftrag erfüllen werde.

BILD: SN/APA/GEORGES SCHNEIDER/GEORGES SC Anja Haider-Wallner (links) folgt auf Regina Petrik (rechts)