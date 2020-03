Haimbuchner denkt in Causa Ischgl über U-Ausschuss nach

Der oberösterreichische LHStv. und FPÖ-Vizebundesparteichef Manfred Haimbuchner hat in der Causa Ischgl am Dienstag laut über die Möglichkeit eines Untersuchungsausschusses nachgedacht. Er will die politische Mitverantwortung für das "Desaster" rund um den Ausbruch von Infektionen in Ischgl und Umgebung auch auf Bundesebene geklärt wissen.

SN/APA/MANFRED FESL Manferd Haimbuchner will die Sache auf Bundesebene klären