Hanger erwartet nichts von neuer Kurz-Befragung

Der ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss, Andreas Hanger, erwartet sich von der nächste Woche anstehenden neuerlichen Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ausschuss nur wenig. "Es werden die gleichen Fragen wieder gestellt werden wie beim ersten Mal, der Herr Bundeskanzler wird wieder so antworten wie beim ersten Mal", so Hanger in der ORF-Sendung "Hohes Haus" am Sonntag.

Hanger erwartet gleiche Kurz-Antworten im U-Ausschuss