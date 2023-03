Hans Peter Doskozils rot-blaue Koalitionsträume - mit und ohne Herbert Kickl

Hans Peter Doskozil will der SPÖ die Tür zu einer bisher verpönten Koalitionsvariante öffnen. Und lässt die ÖVP wissen, dass es auch ohne sie geht.

„Keine Koalition mit der FPÖ, das ist klar“, sagt Hans Peter Doskozil am Freitag. Wenige Stunden später war diese Festlegung nicht mehr so klar.

Hans Peter Doskozil, burgenländischer Landeshauptmann und Kandidat um den Bundesparteivorsitz der SPÖ, sendet widersprüchliche Signale. Und dies in einer Angelegenheit, die den Markenkern der SPÖ berührt, nämlich ihren Umgang mit der FPÖ. "Keine Koalition mit der FPÖ, das ist klar", stellte Doskozil am Freitag - befragt zu möglichen Koalitionsvarianten nach der kommenden Nationalratswahl - dezidiert in der Kronenzeitung fest. Wenige Stunden später, nämlich im ZiB 2-Interview Freitag abend, klang es anders. "Ich schließe mit Sicherheit eine Koalition mit Herbert Kickl ...